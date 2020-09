IL PRESIDENTE DEL NAPOLI DE LAURENTIS POSITIVO AL COVID

Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, è risultato positivo al Covid 19.

La notizia è stata data dal sito ufficiale e dai social del Napoli.

Il Presidente del Napoli aveva partecipato all’assemblea di Lega Serie “A” a Milano.

In una nota la Lega ha sottolineato che «durante i lavori non era indispensabile indossare la mascherina perché sono stati rispettati i protocolli anti Covid e il distanziamento sociale. De Laurentiis ha pranzato ieri con altri presidenti dei club di serie A. E non ha usato la mascherina mentre parlava con i giornalisti al termine della riunione all’uscita dall’albergo».