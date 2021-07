IL SALUTO DI TEKNEKO AL VESCOVO SANTORO: UN GRANDE UOMO CHE HA DATO TANTO PER LA MARSICA

Tekneko saluta il vescovo Santoro “un grande uomo che ha dato tanto per la Marsica”. A poche ore dalla notizia dell’arrivo del nuovo vescovo dei Marsi, monsignor Giovanni Massaro, il Presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine nei confronti di monsignor Santoro. “Il vescovo Pietro è un grande uomo e un amico fraterno”, ha affermato il Presidente Di Carlo, “una persona umile, lungimirante, umana e sempre impegnata per il nostro territorio. È stato per 14 anni al fianco della Chiesa Marsicana, come dei lavoratori, dei sindaci, dei medici, dei braccianti agricoli e degli ultimi. Non si è mai sottratto a battaglie per la tutela della Marsica e degli ultimi. Il suo impegno quotidiano durante l’emergenza covid nella Caritas o il suo interesse costante per tutto quello che accade al livello amministrativo, sanitario, lavorativo nella Marsica ci dicono tanto della sua personalità e del suo grande spessore. Tanti sono i ricordi che ci legano al vescovo Santoro come la messa nei nostri capannoni o gli incontri pre festivi dove non ha mai esitato tutti ad andare sempre avanti. È stato un padre per la nostra Chiesa Marsicana come per il mondo laico, sempre attento a non tralasciare niente e nessuno ascoltando e confortando tutti. Grazie vescovo, grazie monsignor Pietro, sei e resterai sempre un marsicano dal cuore d’oro”. Di Carlo ha ricordato poi “le infinite opere di bene in cui spesso mi ha coinvolto. Ha sempre amato vivere il territorio ed è sempre stato attento al mondo del lavoro. Come dimenticare il suo ultimo discorso in occasione dell’inaugurazione del nostro Impianto Aciam. Per raggiunti limiti d’età dal prossimo autunno non sarà più il vescovo dei Marsi, per il nostro territorio sarà una grande perdita. Rimarrà sempre un punto di riferimento ma soprattutto un grande e insostituibile amico fraterno: Sua Eccellenza monsignor Pietro Santoro, un grande vescovo e un grande uomo”.