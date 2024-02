IN DIRITTURA D’ARRIVO I LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA ROMA CON IL PERCORSO CICLOPEDONALE, LA NUOVA ALBERATURA E IL POTENZIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Sta prendendo forma e concretezza il progetto di restyling e ristrutturazione di Via Roma, ingresso nord ovest della città, nella zona che da Via dei Laghi, salendo, arriva sino ai centri commerciali “I Marsi” e Avezzano Center”.

L’impresa che sta realizzando il programma di trasformazione, infatti, ha già completato i marciapiedi e il percorso per le biciclette sul lato destro della strada, e, a giorni, sarà realizzato il dosso di attraversamento in sicurezza, segnalato e illuminato, da dove poi si procederà con l’ultimo tratto di strada ciclopedonale.

Contemporaneamente è stato quasi totalmente completato il rifacimento della strada stessa e dell’asfalto cui seguirà, ovviamente, una volta conclusi i lavori, la realizzazione della nuova segnaletica, a terra e verticale.

Intanto è stata eseguita la messa in posa della nuova alberatura. Sono stati infatti già tutti piantati i carpini, albero scelto dai cittadini, che orneranno la nuova via Roma.

Si sta poi procedendo anche all’incremento della pubblica illuminazione. È in corso, infatti, l’installazione di nuovi pali, per ulteriori punti di luce in aggiunta a quelli esistenti, alti quattro metri che garantiranno visibilità e, di conseguenza, sicurezza maggiori per automobilisti, pedoni e ciclisti.

Una volta conclusi i lavori, che si spera di poter portare a termine in poche settimane, si passerà alla realizzazione, come previsto, da parte di Scav e Comune di Avezzano, delle tre nuove fermate dei bus urbani su quella direttrice.

Fermate che sorgeranno all’altezza del “McDonald’s”, nonché all’interno dei parcheggi dei due centri commerciali della zona, “Avezzano Center” e “I Marsi”.

Un investimento importante dell’Amministrazione comunale di Avezzano che, in questo modo, ha reso più bello, moderno ed efficiente uno degli ingressi principali della città.

Un intervento che assicurerà, contestualmente, maggiori servizi e scurezza alla cittadinanza in una zona nota, fino ad ora, solo per problemi di congestionamento del traffico, ma anche per la circolazione non automobilistica.