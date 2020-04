INFERMIERE PORTA IN CORSIA PROFESSIONALITA’ E LA PASSIONE PER LA ROMA

Infermiere impegnato in prima linea a combattere il COVID-19, si personalizza la tuta con il nome dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, e il numero 10 sulle spalle.

Medici, infermieri, osso, insomma personale sanitario, forze dell’ordine e molti altri stanno combattendo la battaglia contro il Coronavirus senza risparmiarsi. Molti di loro però, non hanno perso la voglia di scherzare ed inventari situazioni che alleggeriscono la tensione che si respira ovunque.

E’ il caso di un infermiere, che come ha riportato il giornale “ Siamo La Roma”, dietro le spalle della sua tuta protettiva si è scritto il numero 10 ed il nome di Totti, un gesto che non solo fa parte della sua fede politica, ma che sicuramente vuole invitare tutti ad essere campioni in questa battaglia, come Totti lo è stato in campo.

(foto da il giornale “siamo la Roma”)