INTERVENTO DEI TECNICI DEL CAM NELLA NOTTE A ORTUCCHIO

Intervento a notte fonda a Ortucchio per riparare una pompa e un trasformatore rotti e assicurare il servizio ai cittadini. Non si fermano le attività di monitoraggio e manutenzione della rete del Consorzio acquedottistico marsicano. Nella notte tra lunedì e martedì si è verificata una falla alla pompa e a un trasformatore che servono il comune di Ortucchio. “Siamo intervenuti tempestivamente per risolvere il problema ed evitare disservizi ai cittadini”, ha precisato il dirigente del Cam, Leo Corsini, “avendo il materiale in magazzino siamo riusciti con le nostre squadre a lavorare fino a notte fonda e sostituire i pezzi danneggiati. Un intervento lungo e complesso che è andato avanti per tutta la notte fino a quando la pompa e il trasformatore non sono stati sostituiti”. Grazie al lavoro del Cam i residenti di Ortucchio non hanno avuto disservizi