INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA SULLA STRADA PROVINCIALE CHE COLLEGA TRASACCO A COLLELONGO

La strada che collega Collelongo a Trasacco è stata oggetto di un profondo intervento di rifacimento da parte della Provincia dell’Aquila. “Finalmente dopo parecchi anni e tante promesse abbiamo una bellissima strada, ben fatta, piacevole alla vista e alla guida, quasi sembra di passare tra le vie “a misura d’uomo” dell’Olanda; invece, siamo sulla provinciale che porta a Collelongo, in passato ritenuto poco strategica. Si tratta di un lavoro fondamentale per le “periferie”, le cd. “Aree interne” ed isolate, a torto considerate poco attrattive e spesso lasciate in secondo piano, come si dice in più di un incontro pubblico. Queste invece sono risposte concrete che aiutano, appunto, a migliorare i servizi ed i luoghi”.

“A breve”, continua l’Assessore Tina Sucapane, “grazie all’impegno del Consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Gianluca Alfonsi, verrà concluso il tratto mancante con ulteriori 500.000,00 euro messi a bilancio proprio martedì scorso con decreto della Provincia n. 110 del 1/08/ 2023, con sistemazione dei cigli.

Infine, sempre grazie ad Alfonsi, è stato dato un nuovo nome alla strada, che per anni si è chiamata Ultrafucense, partendo da Celano. Da oggi, invece, si chiamerà “SP.127 della Vallelonga” dando così identità anche agli stessi cittadini della zona di Collelongo e Villavallelonga. In tutto sono stati stanziati 1.500.000,00 euro, aspetto questo che fa capire l’importante lavoro della Provincia e la volontà di dare risposte concrete ai bisogni degli abitanti. Gestioni provinciali precedenti avevano prodotto molto in promesse, parole e in critiche, ma poco nei fatti.