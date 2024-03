INTITOLAZIONE DELLO “STADIO DEI MARSI” AL COMPIANTO CAPITANO SANDRO CIMARRA. AVVIATO DALLA GIUNTA COMUNALE L’ITER DELLA PROCEDURA DA SOTTOPORRE AL PREFETTO

Si fa sempre più vicino il momento dell’intitolazione dello “Stadio dei Marsi” al compianto capitano biancoverde degli anni ’70, Sandro Cimarra.

La Giunta comunale, infatti, recependo le richieste dei cittadini e concretizzatesi nella raccolta di 3.500 firme avvenuta settimane fa proprio allo “Stadio dei Marsi” ha deciso di dare il via all’iter procedurale per arrivare a tale intitolazione.

Nella prossima riunione del governo cittadino, infatti, sarà approvata la delibera, già preparata dagli uffici con l’assessore Di Stefano e il delegato a questa iniziativa, il consigliere Lucio Mercogliano, che stabilisce di procedere al cambio di denominazione dello stadio in “Stadio dei Marsi – Sandro Cimarra”.

Una volta perfezionato tutto l’iter burocratico e procedurale a carico del Comune, l’intera documentazione sarà inviata al Prefetto dell’Aquila che dovrà autorizzare il cambio di denominazione dell’impianto sportivo avezzanese da “Stadio dei Marsi” a “Stadio dei Marsi – Sandro Cimarra”.

Lo storico capitano biancoverde dell’Avezzano Calcio degli anni ’70, come si diceva, entrò nel cuore degli avezzanesi, non solo degli sportivi, come si può evincere anche dalla relazione storica allegata alla delibera, per le sue doti di generosità, disponibilità, abnegazione e dedizione alla squadra per la città.

Non a caso, a parte i risultati di una delle migliori squadre dell’Avezzano Calcio di sempre, i biancoverdi ottennero una doppia promozione che portò l’Avezzano per la prima volta in serie C, proprio lo spirito di quel gruppo che Cimarrra seppe sempre esaltare e tenere vivo, attirò allo “Stadio dei Marsi” tante persone, tante famiglie e tanti sportivi, tanto da riempire le gradinate in ogni ordine di posto.

Un uomo, insomma, oltre che sportivo, che riuscì a portare amore per lo sport e per quella squadra al di là della passione o meno per il calcio.

Per questo motivo, subito dopo la sua scomparsa, avvenuta il 18 giugno 2023, in tantissimi si sono adoperati perché quello stadio portasse per sempre il suo nome, diventando lo “Stadio dei Marsi – Sandro Cimarra”.