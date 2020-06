ISPETTORATO DEL LAVORO AL CAM: APPLICATO ALLA PERFEZIONE IL PROTOCOLLO COVID-19

Il Consorzio acquedottistico marsicano ha applicato alla perfezione il protocollo covid-19. A stabilirlo sono stati ieri mattina i membri dell’ispettorato territoriale del lavoro dell’Aquila che da giorni stanno facendo il giro delle aziende per poter verificare la reale applicazione delle norme di sicurezza volte a contrastare la diffusione del coronavirus. Nella sede di via Caruscino hanno bussato carabinieri, vigili del fuoco e rappresentanti della Asl i quali, con il supporto dei dipendenti Cam, hanno controllato tutto ciò che è stato fatto. “Anche noi come molte altre aziende del territorio siamo stati sottoposti alla verifica per il controllo dell’applicazione del protocollo covid-19”, hanno spiegato il dirigente Leo Corsini e la responsabile della sicurezza, Sibilla Morgante, “carabinieri, vigili del fuoco e Asl hanno constatato che abbiamo lavorato con impegno per fare in modo che i nostri dipendenti e i nostri utenti fossero al sicuro. Sono state attuate tutte le misure di sicurezza e le procedure relative ai lavoratori e per questo l’ispettorato territoriale del lavoro dell’Aquila ci ha promosso a pieni voti”. Al termine della visita ispettiva i delegati hanno constatato che ogni tipo di normativa era stata rispettata all’interno degli spazi del Cam e si sono complimentati con i tecnici per l’operato svolto. “Siamo soddisfatti del lavoro portato avanti dal comitato covid del Cam”, ha dichiarato Loreto Ruscio, membro del consiglio di gestione, “siamo certi che tutto è stato fatto con l’obiettivo di dare delle certezze sulla sicurezza del Consorzio sia ai nostri lavoratori, sia agli utenti che si rivolgono a noi”.