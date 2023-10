ISWEB AVEZZANO RUGBY, BUONA LA PRIMA: VITTORIA DI SOSTANZA A NAPOLI

Vittoria con punto di bonus per l’Isweb Avezzano Rugby che sul difficile campo del Napoli Afragola si è imposto col punteggio di 24-31 grazie alle mete di Ponzi, Speranza, Rettagliata e Potocar. Per quest’ultimo si è trattato anche dell’esordio in giallonero, al pari dei piloni Pais e Carones, del mediano di mischia Cuesta e al ritorno di Basha dopo le stagioni al Livorno. Le mete sono state tutte trasformate da Natalia, anche autore di un calcio libero, che ha chiuso la partita con il 100% dalla piazzola. Man of the match è stato eletto il mediano di mischia giallonero, Nicolò Speranza.

“Una prima partita di campionato su un campo tra i più difficili di questo girone e prendere 5 punti è sicuramente una bella iniezione di fiducia. Il Napoli è una squadra che fa nel gioco di mischia la sua caratteristica dominante e questo ha creato qualche problema al nostro gioco”, spiega Vincenzo Troiani, head coach dell’Isweb Avezzano Rugby. “Non avendo potuto effettuare partire amichevoli pre campionato, la partita giocata oggi risulta essere la prima in assoluto. È normale che non tutto funziona bene ma oggi i ragazzi sono più consapevoli delle proprie capacità e possiamo costruire con più precisione il nostro sistema di gioco”.

Soddisfatto anche il mediano d’apertura Giovanni Natalia, autore di una prestazione perfetta al piede. “Come sempre accade quando affrontiamo il Napoli è stato un match duro. La loro mischia ci ha messo in difficoltà per tutta la partita ma, a differenza dello scorso anno, abbiamo reagito da squadra e insieme siamo riusciti a venire fuori da situazioni complicate. Non era facile venire qui e vincere dopo una preseason in cui, per cause di forza maggiore, non siamo riusciti a provare il nostro gioco contro altre squadre. Ci è stato chiesto di mettere il nostro talento a servizio degli altri, e così è stato. Complimenti e in bocca al lupo al Napoli per il continuo del campionato”.

Domenica 15 ottobre l’Isweb Avezzano Rugby scenderà in campo allo stadio “A.Trombetta” contro la Primavera Rugby. Il fischio d’inizio è previsto alle 15.30.