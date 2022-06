LA MAESTRA VIOLINISTA ANNALUIGIA MARCANIO VINCITRICE DELLA NONA EDIZIONE DEL PREMIO GIUSEPPE CORSI CITTA’ DI CELANO

Quest’anno Il PREMIO GIUSEPPE CORSI CITTA’ DI CELANO , Giunge Alla NONA EDIZIONE .

“ STRUMENTI DI PACE ” è questo il titolo del Concerto di Premiazione che si terrà il 17 Giugno 2022, alle ore 21,00 , nel piazzale antistante la chiesa Sacro Cuore di Celano.

Il momento storico che stiamo vivendo è molto difficile , è il momento del potere delle armi .

Il concerto di Premiazione dedicherà l’apertura innalzando una sentita richiesta di Pace. Protagonisti saranno i ragazzi che affermeranno che il vero senso della vita è difenderla sempre e difendere la pace che è la condizione essenziale per una vita degna di essere vissuta. L’assurdità della guerra è la negazione della vita e del senso di ogni esistenza umana.

Quest’anno il “Premio Giuseppe Corsi Città di Celano 2022” Nona edizione, dopo il lavoro di selezione delle candidature operato dalla commissione formata dalla Presidente dell’Associazione “Giuseppe Corsi “ Prof.ssa Maria Rosaria Legnini, con : il Dott. Franco Marcanio, altri componenti del Coro “ Giuseppe Corsi “, il Sindaco Ingegner Settimio Santilli e rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Celano, è stato assegnato alla giovane musicista violinista Annaluigia Marcanio, giovane emergente di una famiglia di musicisti che contribuisce a diffondere e a coltivare la cultura musicale della Città di Celano.

Il “ Premio Giuseppe Corsi Città di Celano 2022” alla Carriera è stato attribuito al Maestro chitarrista Prof. Franco Finucci per la sua brillante carriera artistica e per l’intensa attività didattica, che continua a svolgere con i ragazzi che frequentano le sue lezioni , anche nel corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado di Celano dove è Docente della cattedra di Chitarra.

Quest’anno è presente anche il “ Premio SPECIALE Giuseppe Corsi Città di Celano 2022” attribuito al Maestro Costanzo Marcanio per il suo Laboratorio di Liuteria, che costituisce un’eccellenza per la Città di Celano e per l’intero territorio.

Il M° Costanzo Marcanio è Tutor del Laboratorio di Liuteria presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma. Nel suo laboratorio, a Celano, all’insaputa anche dei suoi concittadini, con il suo lavoro di fine artigianato , continua la grande tradizione dei Maestri liutai, che hanno reso famosa nel mondo l’arte della liuteria italiana e dà vita a splendidi strumenti : violini, viole, violoncelli che saranno fonti inimitabili di suoni unici, nelle mani dei musicisti che li suoneranno.

Il Premio, istituzionalizzato dal Comune di Celano , ha ricevuto il patrocinio di Comune di Celano, della Provincia dell’Aquila e della Regione Abruzzo. Particolarmente rilevante anche il Patrocinio della Camera dei deputati che ha inviato, quale dono di Rappresentanza , la medaglia originale celebrativa del 2022, che sarà consegnata alla Vincitrice Maestra Annaluigia Marcanio nel corso del Concerto di premiazione ,presentato dalla Prof.ssa Domenica Carusi.

Quest’anno ospiti davvero speciali del Concerto di Premiazione saranno i Musicisti del gruppo “ Tetra ensamble “ costituito da : Pianoforte Valentina Di Marco, Violino Tamara Manganaro, Fisarmonica Corrado Morisi, Soprano Natalia Tiburzi.

Il quartetto proporrà un interessante programma di brani sia strumentali che con il canto.

Il premio “ Giuseppe Corsi città di Celano “ intende riconoscere e valorizzare i giovani musicisti della Città di Celano che si distinguono per potenzialità personali e per attività musicale .

Inoltre nella sezione del Premio “ alla Carriera” si intende dare riconoscimento alle attività musicali già svolte da musicisti ormai affermati e inseriti nel panorama musicale nazionale ed internazionale .

L’ Associazione corale polifonica Giuseppe Corsi fondata nel 1994 , ha sempre operato considerando la valorizzazione del patrimonio culturale musicale di cui la Città di Celano è particolarmente ricca. Fin dalla prima edizione del Premio ,nel 2013, con la premiazione dei Complessi bandistici di Celano si è voluto elevare all’attenzione del pubblico l’importanza della cultura musicale quale patrimonio artistico che promuove la manifestazione di talenti e personalità di grande pregio.

Nelle varie edizioni sono stati premiati grandi personalità musicali di Celano: i maestri: Luciano Di Renzo e la sua orchestra di fisarmoniche, Giuseppe Iacobucci, Giulio Barbieri, Adriana Marinucci, Tony Vitagliani, Nunzio Cleofe, Nazzareno Carusi , Sergio Prodigo, Enzo e Mariano Filippetti ,Giorgio Paris , Bianca D’Amore , Pierluigi Tomassetti ed altri.

Si ringraziano:

-L’intera Amministrazione comunale di Celano, in particolare: il Sindaco ingegner Settimio Santilli, Il vice sindaco Piero Ianni, la Dottoresse Lisa Carusi, la Dottoressa Silvia Morelli e la Dottoressa Antonella De Santis, la Dottoressa Cinzia Contestabile.

-Il comitato Festa Sacro Cuore 2022;

-Malandra per il service audio-video;

-APK TV di Massimo Scafati per le riprese , la realizzazione dei video e lo streaming;

-la Tipografia “24 Serigraf Pubblicità “ di Celano per la grafica delle locandine e degli attestati;

-L’artista Katia Molinelli per la realizzazione artistica dei premi .