LA NOTTE DEL LES E DEGLI AMICI DEL LES – 30/11/2023; IL LICEO ECONOMICO SOCIALE TRA VERSO E METAVERSO

La Notte del LES e degli Amici del LES è giunta alla IX edizione. Quest’anno il Liceo statale Benedetto Croce di Avezzano ha voluto porre l’attenzione sulla contrapposizione fra il verso, la poesia e l’arte in generale, come veicolo di relazioni, emozioni e sentimenti, e il metaverso, quella realtà digitale virtuale in espansione, che ci consentirà sempre di più, in un modo certamente diverso, di imparare, lavorare, fare scienza in un’ottica di simulazione scientifica avanzata e che, al tempo stesso, espone gli utenti, soprattutto i più giovani, a molti rischi. In particolare il rischio maggiore per i giovani è quello di ritrovarsi a vivere in modo alterato le relazioni in quel mondo virtuale che nasconde una profonda solitudine.

La Prof.ssa Angela Ciccarelli, Vicaria del Dirigente Scolastico Prof. Attilio D’Onofrio, ha aperto la manifestazione, accogliendo gli studenti, i docenti e gli ospiti presenti nell’Aula Magna del Liceo.

A seguire sono intervenuti il Vicesindaco della Città di Avezzano, Dott. Domenico Di Berardino che ha portato il saluto del Sindaco Dott. Giovanni Di Pangrazio e dell’Amministrazione Comunale, la Prof.ssa Maria Assunta Oddi, docente di Lettere e nota scrittrice marsicana, e l’Ing. Fabio Antonini.

Un ringraziamento speciale alla Coordinatrice dell’evento, la Prof.ssa Laura Renzi, referente regionale della Rete LES – Abruzzo e Molise.

Un meraviglioso viaggio che ha permesso di cogliere l’identità del territorio attraverso la poesia marsicana, di riflettere da un punto di vista antropologico sull’intelligenza artificiale, di valorizzare la musica come veicolo di emozioni e sentimenti, di esplorare infine il metaverso, quel mondo virtuale parallelo, che declina in una prospettiva nuova l’arte, il lavoro e la scienza.

Un viaggio che è stato possibile grazie a tutti gli studenti che hanno partecipato con lavori di approfondimento e di ricerca. Grazie agli alunni del Liceo Economico Sociale (classi 1A, 2A, 3A, 3D, 4D), agli alunni del Liceo delle Scienze Umane (classi 1C, 4B) e a tutti i docenti che li hanno guidati: Proff. Ciccarelli, D’Amore, Di Massimo, Di Renzo, Di Rocco, Iannucci, Malaspina, Marchionni, Pinelli, Sassanello, Sivukha.

Grazie agli alunni del Liceo Linguistico (classi 1L, 2G, 2L, 4E, 5E, 5I) del Gruppo Musicale del Liceo, diretto dalla Prof.ssa Erika Gigli, per aver curato gli intermezzi musicali dell’evento.

Un ringraziamento al Dirigente Scolastico Prof. Attilio D’Onofrio e al suo Staff (Prof.sse Angela Ciccarelli, Roberta Gallese, Francesca Maddalena) per il supporto organizzativo e logistico.

Grazie al Personale Tecnico Amministrativo e Ausiliario per la collaborazione.

L’Unione fa la forza, sempre! I Giovani sono la nostra Speranza, il nostro Futuro! Senza di loro, nulla sarebbe possibile. Avanti tutta, ragazzi! Siete stati bravissimi!