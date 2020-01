LA RC GLOBAL SERVICE APPRODA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

La RC Global Service, azienda Marsicana leader nel settore delle pulizia, sbarca su tutto il territorio nazionale lavorando con grandi marchi, uno su tutti la catena del Globo. Con un organico complessivo di quasi 200 addetti la RC si afferma come leader nel suo settore. Non solo massimizzazione del profitto ma anche impegno sul sociale.

La RC Global Service infatti, nelle feste natalizie ha donato 400€ a due senza tetto ad Avezzano 200 ciascuno per acquistare cibo e qualche coperta in più per affrontare le temperature rigide della notte. Un Natale all’insegna della solidarietà. Un gesto spontaneo per l’azienda che spesso collabora con associazioni per aiutare i più bisognosi.