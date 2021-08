LA STAMPA DEL GREEN PASS IN FARMACIA E’ COSTATA 4 EURO AD UN CLIENTE

E’ quello che è accaduto in una farmacia di Montegrotto Terme, in provincia di Padova, dove un cliente ha chiesto di poter avere il certificato, non aspettandosi un simile prezzo. Lo scontrino sta facendo il giro dei social e ovviamente riscontrando polemiche. Il proprietario della carta verde covid ha postato la foto dello scontrino sui social facendo notare che, secondo le direttive del governo, le farmacie avrebbero dovuto stamparlo a titolo gratuito. La titolare della farmacia si è scusata, come riporta Fanpage: “Siamo diventati una copisteria”. L’ordine professionale ha bacchettato la professionista. Il costo della stampa non è sovvenzionato dallo Stato per cui resta a carico delle farmacie.