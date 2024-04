L’AMMINISTRAZIONE ZAURI REALIZZA UN’AREA PIC-NIC SUL FIUME GIOVENCO A PESCINA. SORICONE: «PRIMO INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA»

– Pescina sempre più impegnata nel valorizzare i suoi aspetti legati all’ambiente, alla natura e, naturalmente, alla cultura. Un mix di tesori, risorse e particolarità che rendono la capitale della Valle del Giovenco un vero e proprio borgo gioiello tutto da scoprire.

L’Amministrazione comunale, infatti, ha avviato un intervento morato a rendere più appetibile per i turisti, ma anche per i residenti della zona la meta del fiume Giovenco, simbolo e storia del paese di Silone Mazzarino.

Sono infatti iniziati i lavori per realizzare 4 punti fuoco, con tanto di tavoli, presso la diga lungo il fiume Giovenco.

Si tratta di una operazione volta alla riqualificazione di quell’area e che, nelle intenzioni del Comune di Pescina, contribuirà a renderla un luogo ancora più incantevole e più fruibile da tutti i turisti e non solo.

L’opera è stata resa possibile grazie al contributo assegnato dalla Regione Abruzzo con l’allora assessore Guido Liris.

«Valorizzare il proprio territorio – commenta l’assessore ai lavori pubblici Luigi Soricone – è sempre stato l’obiettivo dell’Amministrazione Zauri.

Questo è uno dei primi progetti che stanno per iniziare. Ora confidiamo soprattutto nel buon senso delle persone – conclude – affinché l’0area sia utilizzata al meglio e nel rispetto della natura e delle strutture, per non rovinare quello che è stato creato».