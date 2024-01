LANCIANO. ARRESTATA UNA DONNA PER SPACCIO DI DROGA

Nella mattinata di ieri 13 u.s., gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Lanciano con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga della Questura di Pescara, a seguito di attività investigativa diretta alla repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, hanno tratto in arresto una donna, pregiudicata.

Gli investigatori, a seguito di numerose segnalazioni, hanno concentrato l’attenzione nei pressi dell’abitazione della donna dove era stato notato un andirivieni sospetto di soggetti che, a diverse ore del giorno, vi si recavano per intrattenersi solo pochi minuti.

Approfondimenti investigativi hanno permesso di riscontrare le notizie acquisite monitorando i luoghi segnalati per poi eseguire una perquisizione all’interno dell’abitazione con esito positivo. Infatti, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, bilancini e materiale per il confezionamento del narcotico.

Pertanto, la donna è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed accompagnata in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.