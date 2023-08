L’AQUILA: LA QUESTURA ACCOGLIE PER UNA VISTA GUIDATA I RAGAZZI DELLE SCUOLE ESTIVE

Nella mattinata di giovedì 3 agosto u.s., in occasione della Campagna nazionale della Protezione Civile “Anch’io sono la Protezione Civile”, il gruppo di Protezione Civile del Comune di Carsoli ha accompagnato, in visita alla Questura di L’Aquila, gli ospiti del loro campo Scuola estivo, giovanissimi di età compresa tra i 10 e i 13 anni. Accolti dai rispettivi responsabili, ai ragazzi è stata illustrata l’attività operativa dei poliziotti delle Volanti e della Polizia Scientifica, prima teoricamente poi praticamente. Questa seconda parte è iniziata con la visita alla Sala Operativa, per la modalità di gestione delle chiamate di emergenza al 113, successivamente si è svolta attraverso l’esposizione delle modalità operative di intervento e dei dispositivi tecnologici in dotazione ai mezzi di servizio in uso al personale delle volanti. Per finire sono state illustrate le tecniche utilizzate dal “personale scientifico” per eseguire i rilievi foto dattiloscopici e i sopralluoghi delle “scene del crimine”. L’incontro che ha suscitato forte attenzione dei giovani, è stato seguito con interesse e partecipazione. L’iniziativa, che fa parte di un progetto a carattere nazionale a cui ha aderito anche la Questura di L’Aquila, rientra nella politica di prossimità della Polizia di Stato.