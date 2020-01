Lo annuncia la ASL con una nota. La donna 46enne colpita da meningite non ce l’ha fatta, e nell’ospedale San Salvatore dell’Aquila sono state avviati gli iter procedurali per la morte cerebrale. La donna era una professoressa aquilana molto rispettata e stimata, lascia il marito e due figlie. Ricordiamo che la meningite, come affermato dalla ASL, non è di tipo contaggioso.