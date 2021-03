L’AQUILA, SAN PIO DELLE CAMERE: CROLLA UN EDIFICIO DOVE ERANO IN CORSO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE POST SISMA. MORTI DUE OPERAI

E’ accaduto a San Pio delle Camere. Al momento del cedimento erano in corso dei lavori di ristrutturazione .Sono morti due operai rimasti sotto le macerie per il crollo di un edificio nella zona rossa di San Pio delle Camere (L’Aquila), nel corso di lavori di ristrutturazione post terremoto. Al momento sono in corso le operazioni di recupero dei corpi da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri dell’Aquila. Le vittime sarebbero due uomini, un romeno di 42 anni e un macedone di 61 anni.