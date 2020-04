L’AQUILA. “TORNIMPARTE PER LA ASL” DONA UNA LAMPADA SCIALITICA AL REPARTO COVID G8 DELL’OSPEDALE SAN SALVATORE

Tornimparte (AQ), 24 apr. 2020. L’iniziativa “Tornimparte per la ASL”, la raccolta fondi a sostegno dell’Ospedale San Salvatore, promossa, coordinata e sostenuta, in maniera unitaria, dal Consiglio Comunale, dalle Associazioni Culturali Sportive, dalle Imprese locali e da tantissimi Cittadini di Tornimparte continua a dare frutti.

Questa mattina, infatti, è stata consegnata una lampada scialitica al reparto COVID G8, diretto dal Prof. Franco Marinangeli, primario del reparto di Rianimazione dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. Il Prof. Marinangeli ha ringraziato la Comunità di Tornimparte per questo importante gesto di solidarietà, sottolineandone l’efficacia e la tempestività; è stato presente alla consegna l’Assessore alle Aree interne della Regione Abruzzo, Dott. Guido Liris.

Con l’iniziativa “Tornimparte per la ASL” la nostra Comunità di Tornimparte intende, anche così, sostenere Il nostro Ospedale e ringraziare tutti gli Operatori Sanitari che, a qualunque titolo, sono a lavoro per superare questa emergenza.