RAGAZZI DI TAGLIACOZZO A GIULIANOVA PER UN GEMELLAGGIO CON GLI STUDENTI DELLA PAGLIACCETTI. UNA BELLISSIMA GIORNATA PER LO SCOLARESCHE, NEL SEGNO DELL’AMICIZIA E DELLA MUSICA D’INSIEME

Gli alunni della Scuola Media di Tagliacozzo sono stati ospiti a Giulianova, la scorsa settimana. Ha dato valore aggiunto alla visita, il gemellaggio con le classi dell’indirizzo musicale della Pagliaccetti. Emozionante, il concerto in Sala Pioppi che, a chiusura della giornata, ha visto esibirsi i ragazzi dei due istituti.

Gli studenti di Tagliacozzo sono stati accolti in mattinata nella Sala Banda della Primaria De Amicis dalla dirigente del Comprensivo Giulianova 1 Cristina Di Sabatino, dal Vice Sindaco Lidia Albani e dall’insegnante di strumento Nino Misticoni. Per i giovani ospiti hanno cantato i bambini delle Seconde classi, diretti dalla maestra Laura Daniele. Dopo la visita del centro storico, la scolaresca è scesa al Lido. Nell’ Ufficio Iat, ha incontrato di nuovo il Vice Sindaco e l’assessore al Turismo Marco Di Carlo, presente l’insegnante Gabriella Menei. Nel pomeriggio, l’esibizione delle due orchestre, da oggi più vicine e pronte ad ulteriori scambi.