L’AVVOCATO PAOLO PORRINI È IL NUOVO PRESIDENTE DEL ROTARY CLUB DI AVEZZANO

L’avvocato avezzanese Paolo Porrini è il nuovo presidente del Rotary club di Avezzano. La cerimonia per il tradizionale passaggio del testimone si è tenuta venerdì scorso alla presenza di Demetrio Moretti, assistente del Governatore per il distretto Rotary 2090, il socio onorario Franco Santellocco Gargano, soci, familiari e ospiti nel rispetto del distanziamento sociale.

“E’ rotariano colui che rinuncia al proprio individualismo in linea con il primo motto del Rotary “servizio non egoismo” e fa tesoro di quell’arricchimento umano e di crescita interiore che solo una partecipazione attiva alla vita del club è in grado di restituire”, dichiara Porrini nel suo primo discorso da presidente, ponendo l’accento sulle più grandi sfide del Rotary International come la lotta alla polio nel mondo. “A livello locale la sfida è affrontare i bisogni della comunità di riferimento”, prosegue il neo presidente, “i tanti progetti che saranno messi in campo dovranno essere di buon auspicio per un ritorno alla normalità, ma senza ignorare l’emergenza sanitaria e la crisi economico-sociale che ha innescato. E al contempo, i programmi dovranno essere dinamici per adattarsi ai mutevoli bisogni e scenari”. Porrini conferma “I tavoli delle professioni” e annuncia azioni di servizio in ambito sanitario, scolastico e di valorizzazione delle risorse ambientali e artistiche, lanciando una sinergia con i due club cittadini, Lions e Panathlon, e altri Rotary club. Fanno parte del nuovo direttivo il vicepresidente Antonio Di Mizio, il segretario Antonio Manna, il tesoriere Giancarlo Cardone, il prefetto Federica Di Marzio e i consiglieri Gabriele Franciosi, Amedeo Figliolini, Lucio Sansone, Patrizia Marziale, Carla Colageo, Federico Piccone e Tiziana Paris.