L’epidemiologo Ciccozzi: “C’è stata una mutazione particolare che ha reso il virus più contagioso rispetto a quello cinese”. “Il virus ha fatto una mutazione particolare che lo ha reso più contagioso rispetto a quello cinese. In Italia è presente un ceppo particolarmente contagioso. Bisogna non abbassare la guardia”. Queste le dichiarazioni di Massimo Ciccozzi, epidemiologo molecolare Università Campus Bio-Medico di Roma, in collegamento con Agorà. “Anche in America e in Spagna è stata trovata nelle sequenze genomiche del virus la stessa mutazione. Non so quando ha mutato, ma quello che abbiamo visto nei genomi che abbiamo raccolto da febbraio ad aprile è che il ceppo italiano aveva questa mutazione, quello cinese no”, ha spiegato. “Questo lo porta solo ad essere più contagioso”. “È vero che il virus si sta adattando a noi, è vero che abbiamo dei malati diversi rispetto a quelli di febbraio, molto più ‘tranquilli’. Ma se tutto questo sta andando bene, non bisogna abbassare la guardia. Le persone devo continuare a portare la mascherina e mantenere le distanze“, ha concluso.