L’EX VICE SINDACO DI BALSORANO CAPOCCITTI PERDE LA VITA COLPITO DA UN INFARTO MENTRE STAVA LAVORANDO

Il sessantacinquenne ex sindaco di Balsorano Gino Capoccitti è deceduto ,colpito da un infarto, mentre stava lavorando in cantiere in provincia di Latina con i suoi operai. Sceso dal camion, si è sentito male e si è accasciato al suolo. Inutile, purtroppo, ogni tentativo di rianimazione da parte delle persone presenti sul posto. Originario della frazione di Ridotti, era apprezzato per il suo altruismo e bontà, oltre che per il suo impegno politico-sociale, in tutta la Valle Roveto. I funerali si sono svolti ieri alle 17:00