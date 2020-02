Liceo “Benedetto Croce” a Teatro in lingua FRANCESE

“Oranges Amères” La littérature est le visage d’un pays”

Come da tradizione, anche quest’anno, più di 200 alunni e docenti, dalle classi Prime alle classi Quinte, si sono recati presso il teatro dei Marsi per assistere allo spettacolo messo in scena da Fance Théâtre, ente teatrale dedicato all’apprendimento del francese attraverso l’Arte drammatica.

Si tratta ancora una volta di una creazione interattiva interamente in lingua francese, motivante e divertente, mettendo in luce un momento storico fondamentale di 60 anni fa, che si è rivelata straordinariamente legata all’attualità.

“Un spectacle théâtral qui parle d’amour, d’immigration et de préjugés, d’histoire et de littérature!”

I testi, la scenografia, le musiche e i balli hanno creato il quadro ideale per apprezzare ancora di più l’apprendimento della lingua attraverso riferimenti alla letteratura e agli eventi legati alla decolonizzazione e all’indipendenza dell’Algeria nel 1962, eventi che hanno segnato la storia e la cultura del popolo francese.

La pièce racconta una storia che arriva dal Mediterraneo: il mare che non divide popoli e terre ma li congiunge. Una storia tra tante di un amore impossibile tra Yasmina e Michel, nati entrambi in Algeria all’epoca colonia francese, eppure non entrambi francesi. Ma in fondo, cosa significa essere francese?

Michel lascia la sua Algeria e si trasferisce a Parigi dove invece di sentirsi “chez lui” si percepisce uno straniero e vive nella nostalgia di una terra che non è più sua.

Yasmina, amante della letteratura francese, sente la Francia appartenerle completamente e si scopre sempre più straniera in una Algeria libera.

Sarà proprio la letteratura a dare ai due protagonisti la forza e le ragioni per amarsi superando differenze e pregiudizi. Uno spettacolo che, a partire dal suo titolo, ci porterà oltre le apparenze verso un’armonia fatta di contraddizioni, musiche, colori e parole.

Lo spettacolo ha mantenuto tutte le sue promesse e ha regalato grandi emozioni e soddisfazioni sia ai docenti accompagnatori proff.sse Silvia Bartolomucci, Giada Campoli, Linda Ciammola, Rosanna Cofini, Paola Colagrande, Federica Di Salvatore, Giovanna Giffi, Viviana Sprovera, Maragrita Pelliccetti, Simona Venanzi, Giusy Volpe che a tutti gli alunni e alle docenti di francese proff.sse Gisèle Castellani, Anna Maria Iorio, Francesca Maddalena e Anna Cathy Petrucci.