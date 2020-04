LIGUE 1 – ANNUNCIO DELLA LEGA FRANCESE,SOSPESO IL CAMPIONATO E TITOLO AL PSG

PARIS SAINT GERMAIN CAMPIONE DI FRANCIA

A causa del momento difficile, per le restrizioni dovute al coronavirus, molti campionati di calcio non hanno un idea dal da farsi. La Lega calcio francese ha dichiarato chiuso definitivamente il campionato di Ligue 1, assegnando il titolo di campione d Francia al Paris Saint-Germain. Sono qualificate alla prossima Champions League l’Olympique Marsiglia e il Rennes, mentre il Lione resta fuori dall’Europa in virtù del settimo posto in classifica al momento della sospensione del torneo. Vengono retrocesse in Ligue 2 il Tolosa e l’Amiens, mentre fanno il percorso inverso e arrivano in Ligue 1 il Lorient e il Lens.