LIRIS: ANNO FEDERICIANO, A CELANO PROGETTO INTERNAZIONALE

“‘Anno Federiciano 2023’ è un progetto internazionale di storia, cultura, arte, gastronomia e riscoperta delle tradizioni e bellezze dell’Abruzzo interno, che la città di Celano sa interpretare al meglio. La storia di Celano, dopo 800 anni, viene ancora raccontata perché rappresenta una pagina importante di quello che questo popolo è stato e di cosa ha costruito. Avrà durata pluriennale, a partire dal 2023, e si ripeterà annualmente fino al 2027, consentendo a Celano, un borgo di un’area interna, di avere un ruolo da protagonista in Italia e nel mondo. La presentazione in Senato ha, inoltre, un significato particolare perché è da qui che vengono lanciate le iniziative più importanti a livello nazionale e contribuire al collegamento tra la Regione Abruzzo e il Parlamento è per me una grande soddisfazione. Soprattutto perché quella messa in piedi dalla città di Celano è una filiera che funziona benissimo, con un’ottima capacità concorrenziale e che lancia un messaggio di cultura molte forte”. A dirlo il senatore di FRATELLI D’ITALIA Guido Quintino Liris, presentando in Sala Nassyria al Senato il progetto “Anno Federiciano” che si terrà a Celano (L’Aquila) dal 12 al 13 agosto.