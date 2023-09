Lo afferma il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bilancio, che stamattina ha partecipato alla cerimonia di avvicendamento nella caserma “Tito Giorgi”, all’Aquila.

“Ho colto l’occasione per congratularmi con gli uomini e le donne delle Fiamme gialle per il proficuo lavoro che quotidianamente svolgono nel contrasto ai reati finanziari”, aggiunge il senatore, “arginando le infiltrazioni criminali nell’economia abruzzese e combattendo casi di malaffare che rappresentano costanti insidie anche per le casse dello Stato”.

“Ringrazio anche il comandante interregionale dell’Italia centrale, il generale di Corpo d’armata Bruno Buratti che con la sua presenza ha confermato la centralità dell’Abruzzo e dell’Aquila – sede anche di un centro di formazione di rilievo nazionale come la Scuola ispettori e sovrintendenti – nelle attività investigative e di prevenzione del Corpo”, conclude Liris.