LND. RINNOVAMENTO DELEGAZIONI: FABIO LOMBARDI A LANCIANO E MARIO BASTIDA A L’AQUILA

Come preannunciato da settimane dal presidente Concezio Memmo, le novità del nuovo quadriennio arrivano anche alle Delegazioni periferiche del Comitato. Sono stati infatti ufficializzati diversi innesti importanti, a partire da quello di Mario Bastida, che a L’Aquila prende il posto di Delegato che era del carissimo Claudio Nardis; a Lanciano arriva invece Fabio Lombardi, che raccoglie l’eredità di Raffaele Sardellone. Poche le variazioni di rilievo nelle altre Delegazioni, che rimarranno fino al 30 giugno con le composizioni attuali, ma saranno profondamente rinnovate con l’avvio della prossima stagione sportiva.

“Abbiamo iniziato il naturale processo di rinnovamento delle nostre strutture, e mi sento innanzitutto di ringraziare Raffaele Sardellone per quanto fatto in tanti anni – ha sottolineato il presidente Concezio Memmo – confermando sempre di essere una persona squisita e competente. Ha voluto fare un passo indietro, ma rimane una nostra risorsa e lo coinvolgeremo ancora nella vita della LND Abruzzo. Al suo posto arriva Fabio Lombardi, un dirigente importante e di spessore a cui diamo il benvenuto nella nostra famiglia. A Mario Bastida faccio un grosso in bocca al lupo, perché sostituire il caro Claudio Nardis non sarà facile, e tuttavia sono sicuro che la sua energia e la sua passione lo aiuteranno nei compiti che lo aspettano”.