LORENZO RANALLETTA E’ UN NUOVO GIOCATORE DEL PUCETTA

Dopo tre anni il portiere classe 2000 torna a difendere i pali del Pucetta

L’ASD Pucetta Calcio dopo aver annunciato Di Silvio (Clicca qui) comunica il ritorno ufficiale di Lorenzo Ranalletta, portiere classe 2000. Ranalletta dopo aver militato nel Pucetta nella stagione 2017/2018, squadra che lo ha lanciato tra i grandi, ha giocato l’anno successivo con il Paterno, per poi approdare a L’Aquila nella stagione che ha portato i rossoblù a vincere il campionato di Promozione per poi approdare a Celano nella parentesi calcistica dell’anno scorso.

Oggi Ranalletta torna al Pucetta più maturo, ma con la stessa voglia di sempre “Per me Pucetta è stata una scelta di cuore” dice il portiere entusiasta “Sapevo che prima o poi sarei tornato qui perché per me il Pucetta è come se fosse casa mia. In questi anni a livello personale sono cresciuto tanto. A Paterno e a L’Aquila ho vissuto esperienze importanti che mi hanno fatto maturare come portiere e come uomo e ciò non sarebbe stato possibile se non avessi avuto dal Pucetta quella fiducia che mi hanno dato nel farmi esordire in Prima Squadra. Torno qui con la voglia di potermi giocare il posto da titolare con Attilio Colella, che sappiamo essere un grandissimo portiere, per cui spero di mettere in difficoltà il mister nelle sue scelte. Obiettivi? Al minimo i Playoff, a maggior ragione se sarà confermata la struttura dei gironi di Promozione pianificata nella passata stagione.“