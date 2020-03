LUCO DEI MARSI. COMUNE E ASSOCIAZIONI IN CAMPO PER ASSISTENZA E AIUTO AI CITTADINI

“Carissimi”, scrive il Sindaco Marivera De Rosa sui social, “accanto alla gestione delle attività primarie di competenza comunale per l’emergenza, stiamo organizzando il coordinamento di forze e risorse, di concerto con le Associazioni del territorio che hanno dato disponibilità, per offrire massima assistenza e aiuto ai nostri concittadini, in particolare quelli appartenenti alle fasce più fragili della popolazione.

So che le limitazioni, il dover modificare le proprie abitudini, i disagi, penso anche a quanti hanno bambini in casa o giovanissimi, in questi giorni irrequieti come uccellini in gabbia, non sono facili da affrontare, ma, malgrado qualche incertezza legata all’interpretazione di alcuni aspetti del nuovo Decreto anti Covid-19, stiamo procedendo bene, con disciplina. Sono orgogliosa dell’impegno di tutti voi, tutti noi: mai come in questo momento storico sentirsi una vera Comunità è fondamentale: nessuno si salva da solo, è necessario il contributo di coscienza e impegno di ognuno.

Coraggio, pazienza e prudenza, così che presto possiamo guardare a questo tempo difficile come a un tempo passato, quello che avrà temprato ancor più la nostra unità e, forse, ci avrà ricordato cose essenziali. Un abbraccio, virtuale ma di cuore, a tutti voi”.