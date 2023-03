Luco dei Marsi, la sindaca Marivera De Rosa accoglie l’europarlamentare Elisabetta De Blasis

Progettualità, strumenti e risorse comunitarie, istanze e criticità dei territori, nuove politiche energetiche ma anche Sociale e Sviluppo tra i temi al centro dell’incontro istituzionale tra l’eurodeputata Elisabetta De Blasis e la sindaca di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, tenutosi ieri, giovedì 16 marzo, nella sala consiliare del Comune luchese. Nel corso dell’incontro, l’onorevole De Blasis, accompagnata dall’ex deputato e consigliere comunale a Roseto, Giuseppe Bellachioma, e dallo staff tecnico, ha illustrato il modello organizzativo del suo Ufficio, strutturato anche sulle agili tecnologie cloud, per il consolidamento di reti di comunicazione e cooperazione con i diversi enti territoriali, al fine di offrire agli stessi indicazioni e supporto operativo nell’individuazione e nell’accesso ai fondi comunitari.

“Abbiamo apprezzato molto la visita istituzionale dell’onorevole Elisabetta De Blasis, stimata professionista e prima europarlamentare in visita istituzionale al Comune di Luco dei Marsi”, ha rimarcato la sindaca Marivera De Rosa, “L’Onorevole ha manifestato un approccio ai temi trattati, come anche alle debolezze strutturali del Paese rispetto all’impiego dei fondi UE, improntato alla concretezza e orientato anche allo svecchiamento di certe dinamiche che, nel tempo, non hanno aiutato gli enti nell’accesso alle risorse comunitarie. Un interessamento che non può che onorarci, e che confidiamo possa portare buoni frutti, attraverso la cooperazione tra i nostri Uffici, per il Territorio”.