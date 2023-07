Avezzano sconcerto e dolore per la scomparsa di Giuseppe Mancini 43 anni. Una notizia che sta suscitando tantissima commozione in città e non solo. Moltissimi i messaggi di cordoglio che amici e conoscenti stanno lasciando sui social.

I funerali verranno celebrati oggi, alle ore 11.00, presso la chiesa di Madonna del Passo ad Avezzano.