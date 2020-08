LUTTO NEL MONDO DEL GIORNALISMO E DELLA CULTURA, E’ MORTO A 96 ANNI SERGIO ZAVOLI

Un brutta notizia per il mondo del giornalismo e della televisione, si è spento a 96 anni Sergio Zavoli, giornalista, scrittore, uomo di cultura ma soprattutto padre dell’inchiesta televisiva.

Era considerato da tutti un vero intellettuale, politico, uomo di cultura, Zavoli è morto ieri sera, una notizia che ha fatto subito il giro del mondo. Considerato il più grande giornalista d’Italia, ha raccontato i mutamenti del nostro Paese dal Dopoguerra ha lavorato in radio e televisione

Nato a Ravenna il 21 settembre del 1923, Sergio Zavoli cresce a Rimini e diventa uno dei migliori amici di Federico Fellini.

Entrato in Rai nel 1947 come radiocronista, per poi approdare alla televisione è stato anche senatore per Ds, Ulivo e Pd.