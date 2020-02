MARTINSICURO. SUCCESSO PER I GIOVANI ARTISTI MARSICANI DI MUSICOMANIA ALLA KERMESSE ADRIATICA

Quattro giovani cantanti marsicani conquistano il passaporto per la semifinale del “Festival dell’Adriatico – Premio Alex Baroni”. Accedono di diritto al successivo step della gara canora che si svolgerà a Martinsicuro i prossimi 7 e 8 marzo, Daniel Allegretti, Raffaele Restaino, Ilaria Basile e Sophia Geremia (quest’ultima, nella recente selezione, è stata premiata anche per il suo stile moderno e per la personalità), allievi della scuola di musica e canto Musicomania diretta da Tiziana Buttari.

“Sono molto contenta delle performance artistiche dei miei ragazzi – dichiara Tiziana Buttari, fondatrice della prestigiosa scuola avezzanese – sono stati tutti bravissimi e ciascuno di loro ha ricevuto le congratulazioni dei giurati e gli applausi del pubblico”. Alla selezione della manifestazione adriatica che si è svolta in un noto locale martinsicurese, hanno ben figurato anche altri allievi di Musicomania:

Ilaria Verdi, Miriana Maiello, Carla Gabriele, Alice Valente e Mattia Manolfi. Quest’ultimo si è esibito in acustico accompagnandosi con il pianoforte. I ragazzi, oltre che dalla fondatrice della scuola Tiziana Buttari, alla gara canora sono stati accompagnati da Arianna Maceroni, insegnante di canto di Musicomania.