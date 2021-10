Una famiglia di cinghiali sulla tangenziale dì Asti ha provocato un tamponamento a catena, nel quale sono rimasti coinvolti 5 mezzi e un’ambulanza. L’incidente è avvenuto poco prima dell’uscita per il centro città in corso Savona. Alcuni feriti non gravi sono stati trasportati all’ospedale. Per rimuovere le carcasse degli animali e le auto, il traffico è stato bloccato per quasi due ore. Si sono formate lunghe code.