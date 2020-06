Meteo. Ancora qualche acquazzone pomeridiano… Intensa ondata di caldo nord-africano a seguire. Sarà soleggiato?

Meteo. Le bolle d’aria calda generate dal riscaldamento diurno indotto dalla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre, che però non mantiene i suoi massimi sulla nostra penisola, ma sull’Europa centro-occidentale, per tali motivi saliranno ascensionalmente nel corso delle ore pomeridiane della giornata odierna, giovedì 25 Giugno. Solo oggi, infatti, a causa di una goccia fredda presente sull’Europa centro-orientale, le regioni settentrionali e le zone interne appenniniche vedranno la formazione di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna (pomeridiane/serali), con il conseguente originarsi dei cumulonembi e ad essi associati isolati rovesci di pioggia o temporali di calore, sulle regioni di nord-est localmente anche di grandine. Soprattutto il nostro Appennino centrale abruzzese vedrà il formarsi di queste nubi al ridosso dei rilievi con la possibilità di brevi piogge o temporali. Farà caldo venerdì mattina con tempo soleggiato, mentre si formeranno delle nubi nel pomeriggio/sera. Nel fine settimana l’Anticiclone nord-africano si inizierà ad espandere sull’Europa occidentale e anche sulla nostra penisola, richiamando masse d’aria calda di estrazione tropicale-continentale. L’affluire di questa aria calda sarà inizialmente moderato portando le temperature massime su valori estivi, dunque fino ai 30 gradi centigradi. Dopo il fine settimana, ossia durante la prossima settimana e nei primi di Luglio, l’Abruzzo sperimenterà temperature massime e minime in ulteriore impennata al di sopra della media estiva, anche di 33/35 gradi centigradi con valori di umidità alti non solo lungo le coste. a causa del massimo apice della prima ondata di caldo estivo di matrice africana, mentre le minime oscilleranno tra i 20/25 gradi centigradi. Le condizioni meteorologiche saranno invece stabili e soleggiate dal fine settimana fino a tutta la prossima settimana. I temporali di calore si verificheranno solo sulle Alpi mediante l’aria più fresca di natura atlantica in arrivo ad alta quota.

Grazie.

rc