Meteo. Ciclone mediterraneo dal satellite. Variabile e piovoso da…

Meteo. Un capolavoro della natura meteorologica visto dal satellite. L’intensa e rapida perturbazione atlantica che ci ha attraversato tra giovedì notte e venerdì si è spostata verso la Grecia, trasformandosi in un vortice ciclonico mediterraneo (simile ad un Tropical Like Cyclones o TLC), in rotazione antioraria nel nostro emisfero boreale. Tuttavia, dalla Francia, tra domenica notte e durante la giornata di lunedì, saremo attraversati da una nuova e piovosa perturbazione atlantica che lascerà dietro a sé correnti fresche e instabili nord-atlantiche regolate dall’instaurarsi di vortici perturbati centrati sulla nostra penisola. Queste ultime saranno responsabili degli improvvisi rovesci di pioggia e temporali nel corso di tutta la settimana fino a tutta venerdì.



Fonte immagine: Meteosat/Eumetsat

rc