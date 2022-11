Meteo. Correnti moderatamente più fredde artiche nelle prossime ore. Successivamente altre fasi variabili e perturbate. Il perché dello scorrere del tempo ancora autunnale e brinoso

Meteo. Si prospetta un esordio del mese di Dicembre 2022, conclusivo del mese, mese con cui concorrerà l’esordio dell’Inverno meteorologico (come ogni anno il primo Dicembre), all’insegna dell’instabilità del tempo e dalla spiccata variabilità ad essa alternata. La giornata di mercoledì 30 Novembre 2022 sarà completamente interessata da un nuovo crollo delle temperature che assumerà caratteristiche temporaneamente più tipicamente invernali che autunnali. Ci sarà una toccata e fuga, ovvero saremo sfiorati o lambiti da una massa d’aria fredda di origine artica che proverrà dai Balcani e verrà convogliata dallo spostamento di un minimo depressionario in senso antiorario nel nostro emisfero boreale. Le correnti d’aria fredda provenienti da nord/nord-est aumenteranno la sensazione di freddo percepita in caso di vento molto teso o forte. L’impulso freddo e umido in quota destante una certa instabilità favorirà condizioni di tempo molto variabile lungo il versante adriatico della nostra regione Abruzzo con la possibilità di fiocchi di neve coreografici in maniera temporanea fino a quote relativamente basse per il periodo sui rilievi appenninici centrali e in particolar modo sull’Appennino abruzzese e molisano dov’è attesa un’altra spruzzata di neve per effetto ASE (Adriatic Effects Snow) in sfondamento verso il settore occidentale dalla Marsica orientale per effetto stau e correnti d’aria dilaganti dai settori orientali e dall’area pedemontana e costiera ricoperta di nubi e contesti piovosi e come dicevamo spiccatamente variabili. L’ingresso d’aria più fredda e densa, nonostante con le isoterme più attenuate e il progressivo cessare dei venti farà sì che le temperature subiscano una netta diminuzione nella notte a causa dell’irraggiamento proveniente dai pendii delle montagne e dai suoli brulli che favoriranno con la diminuzione della temperatura di rugiada anche la probabilità delle prime gelate e delle successive brinate notturne e del primo mattino o delle prime ore dell’alba mediante l’avanzare dalle montagne balcaniche in discesa opposta solo all’arrestarsi dei venti d’aria pellicolare, ossia in discesa verso il basso. L’accumularsi d’aria fredda nella conca del Fucino e nelle vallate o nei fondovalle limitrofi farà sì che si generi un primo cuscino freddo pronto a sfaldarsi alla prima radiazione solare seppur flebile ripristinerà un aumento delle temperature massime, ma rispetto alla giornata di mercoledì non tale da farla alzare di qualche grado al di sopra dei 10 gradi centigradi nelle nostre aree interne, stesso valore lo si può attribuire al Wind Chill. La serenità del cielo interesserà i settori occidentali e tirrenici del Centro-Sud, incluso l’entroterra laziale e la Marsica già dalla nottata tra il 30 Novembre e il primo Dicembre 2022. Dopo una breve tregua soleggiata, il ritorno di nubi e precipitazioni sarà dettato da una nuova lacuna barica dovuta al fatto che persistano ampie aree di bassa pressione di cui incursioni molto fredde artiche sull’Europa settentrionale e orientale, mentre dall’altra parte discenderà sul settore occidentale e sull’Atlantico una saccatura nord-atlantica che spacchetterà avvezioni positive e pacchetti umidi infiltrati in quota attraverso il passaggio di un vortice di bassa pressione che si posizionerà sul Tirreno centro-meridionale dando luogo al transito rapido e repentino di rovesci di pioggia anche sotto forma di carattere sparso e diffuso sulle regioni centrali e meridionale, mentre la variabilità al Nord sarà sormontata dalle nuove nevicate da cumulo sull’arco alpino. La nostra regione Abruzzo ne sarà completamente attraversata nelle giornate di venerdì e sabato, perché sperimenterà a partire dai settori occidentali e dalla Marsica, condizioni di maltempo di stampo più che dicembrino ancora pienamente autunnale in direzione del Solstizio d’Inverno che quest’anno avverrà mercoledì 21 Dicembre alle 21.47: Solstizio D’Inverno, il cosiddetto Inverno astronomico. Parleremo di un’alternanza di miglioramenti e ipotetici transiti delle perturbazioni di origine atlantica e nord-atlantica nei prossimi aggiornamenti meteo.

Riccardo Cicchetti