Meteo. Ferragosto soleggiato, ma con isolati temporali o rovesci nel pomeriggio. Bel tempo e caldo ad inizio settimana?

Meteo. Buon Ferragosto a tutti. Come preannunciato la giornata odierna sarà stabile e soleggiata su tutto il Centro-Sud. L’eccezione riguarda i rilievi montuosi: sia le Alpi (tutto l’arco) che l’Appennino settentrionale e centrale. In effetti nel corso delle ore pomeridiane e serali affluiranno masse d’aria fresca e umida in quota che indeboliranno l’area di alta pressione o pressione livellata di matrice Subtropicale che farà incrementare le temperature massime fino a valori intorno ai 35 gradi centigradi. Nel corso delle ore pomeridiane, sulle regioni del Nord e in Pianura Padana si svilupperanno nubi cumulonembi con associati rovesci o temporali. Le nubi cumuliformi si eleveranno localmente sui nostri rilievi montuosi divenendo cumulonembi che potrebbero dare luogo a qualche isolato temporale di calore o acquazzone. Esso potrà colpire una zona lasciando all’asciutto l’altra tramite raffiche di vento discensionali e pioggia, rendendo l’aria un po’ più fresca di sera e di notte, quando il rischio di pioggia diminuirà nettamente, assicurando una notte serena e stellata. Le giornate di domenica, lunedì e martedì saranno invece soleggiate e calde sulle regioni centrali e meridionali con inclusione delle due Isole Maggiori. Sulle regioni del Nord Italia, infatti, assisteremo al passaggio di una perturbazione atlantica e ci saranno piogge e temporali diffusi, nonché un temporaneo clima più fresco, dunque un abbassamento delle temperature.

Fonte immagine dell’articolo meteo: www.rimininotizie.net/zz_info-utili/2018/07/06/maltempo-in-arrivo-forti-temporali-anche-in-bassa-romagna/amp/

Grazie.

rc