Meteo. Intensa perturbazione in arrivo sul Mediterraneo. E’ atteso Libeccio?

Meteo. Una massa d’aria instabile e fredda in quota di matrice polare-marittima coaudiuvata da una depressione atlantica sta convogliando sul Mediterraneo centro-occidentale correnti d’aria di Libeccio che cresceranno di dislivello barico generando, grazie all’incanalarsi di una profonda bassa pressione di origine extratropicale, il calamitarsi d’aria moderatamente fredda in quota la cui direzione di provenienza è il Nord Atlantico e le tese nonché forti correnti di Ostro e di Libeccio che si manifesteranno sotto forma di venti piuttosto umidi sia aventi una radice atlantica temperata che una venatura mediterranea più mite, spostandosi sulle superfici anche in questi ultimi giorni molto miti mediante le escursioni termiche; acque superficiali in maniera anomala più calde sul Mediterraneo e i suoi bacini, le quali rilasciano energia più lentamente rispetto alla terraferma. La discesa della bassa pressione con un minimo depressionario di 990 HPa in direzione dei Balcani, farà piovere tra venerdì e sabato con la possibilità a causa del lato sopravvento dell’orografia territoriale e la successiva convergenza in quota, tra il moderato il forte. Le piogge si estenderanno a tutto il Tirreno, il Ligure, l’Appennino settentrionale e la Pianura Padana facendo nevicare per stau alpino su tutto l’arco alpino fino a quote medie/medio-basse. Nella giornata di sabato, il Centro-Sud sarà completamente coinvolto dall’intensa perturbazione che si intensificherà anche sul territorio abruzzese, pioverà moderatamente sull’interno occidentale e tra il moderato e il forte, localmente intenso in Valle Roveto e Peligna. Fortunatamente le piogge tra il debole e il moderato nonché qualche rovescio temporalesco localmente più forte saranno solo in transito e seppur la coda della perturbazione di origine nordatlantica raggiungerà anche il Sud, domenica rimarrà attivo il contesto variabile con qualche rovescio di pioggia in relazione anche alla variabilità coinvolgerà il Centro-Sud e il Sud Italia attraverso nuvole e piogge sparse successivamente ad una fase molto mite e quasi primaverile. Oltre all’innevamento che avverrà sulle cime montuose fino ai pendii a causa dello zero termico che scenderà al di sotto dei 2000 m s.l.m. mediante l’ingresso di una lacuna barica moderatamente fredda in quota di origine polare-marittima proprio in questo fine settimana, sembrano ancora smentite le notizie del vero Inverno o di una vera parentesi invernale se non quella tardo-autunnale che è stata confermata in arrivo accompagnata anche dalla prossima settimana da un altro modesto nocciolo freddo languido in grado di lambire retrogrado l’Italia da uno più intenso. Dal punto di vista dello stato del cielo e delle precipitazioni ci sarà comunque un altro miglioramento contrassegnato dalle schiarite tra lunedì e martedì della settimana prossima. Tuttavia, data la distanza di tempo che ci separa da quest’ultima tendenza ne torneremo a parlare nel prossimo aggiornamento meteo qualora fosse possibile concentrarmi più in là anche su maggiori modelli di previsione e osservazioni viste anche ad occhi più esperti.

Grazie e al prossimo aggiornamento meteo.

Riccardo Cicchetti

