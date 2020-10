Meteo. L’Autunno, seppur con pause asciutte, ingrana con l’avanguardia di un’intensa perturbazione autunnale

Meteo. Negli scorsi editoriali abbiamo notato insieme quanto l’Anticiclone delle Azzorre e l’Anticiclone Scandinavo abbiano armonizzato e sospinto il flusso più freddo e umido di natura atlantica, alternando qualche giornata soleggiata ad altre perturbate e più fredde da diversi giorni prima della fine di Settembre fino a tutta la prima settimana di Ottobre. Si tratta di un buon inizio autunnale che conferma le caratteristiche di tale stagione che si stanno iniziando a delineare dal punto di vista meteorologico, una variabilità che viene ad essere lacunosa quando si verificano le classiche ottobrate, ossia delle fasi miti e soleggiate fuori stagione. La pausa soleggiata che si aprirà giovedì 9, infatti, si interromperà dalla giornata di domenica, quando l’Anticiclone delle Azzorre in estensione lungo l’Atlantico settentrionale, farà da apripista ad una saccatura nord-atlantica. L’intensa perturbazione, coadiuvata dall’asse della saccatura con direttrice euro-mediterranea, verrà ad arrotolarsi in senso antiorario nel nostro emisfero nell’area di bassa pressione. Ne conseguiranno piogge e temporali che dal Nord si sposteranno verso i settori tirrenici sino a tutto il Centro e il Sud Italia tra domenica e lunedì, portando ad annuvolamenti con associati rovesci o temporali anche sulla nostra regione Abruzzo. La massa d’aria moderatamente fredda di origine polare-marittima sospinta dal teso e freddo Maestrale farà abbassare le temperature su valori pienamente autunnali e nevicherà sia sull’arco alpino che sulle cime dell’Appennino. Esattamente come lunedì, anche la giornata di martedì potrebbe essere variabile e piovosa.

