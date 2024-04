Meteo. Un impulso più fresco e instabile diretto verso il Centro. Progressivo miglioramento nel corso della settimana

Meteo. Un sistema perturbato o la perturbazione nord-atlantica, accompagnando aria più fredda di origine polare-marittima in discesa sulla Spagna e sulla Francia, sta interessando davanti a sé le regioni settentrionali e il Centro-Nord innevando anche l’arco alpino e, inoltre, si sta muovendo verso i Balcani centro-settentrionali. Nelle prossime ore, coinvolgerà le regioni del Centro-Sud cambiando di traiettoria, anche dal punto di vista della situazione dei venti, ultimamente di Ostro e di polveroso Scirocco sulle regioni del Centro e del Sud Italia, il quale consente ai cieli di essere giallognoli e lattiginosi, coperti da polveri e nubi che si presentano da ieri, giornata di Pasqua 2024, mediante altocumuli lenticolaris e stratificazioni medio-alte. La corrente a getto polare consentirà per più di una settimana, nonostante i primi tepori primaverili alimentati dal caldo e umido Scirocco che ha sollevato il particolato sahariano, dall’Africa settentrionale, in sospensione nella nostra atmosfera (Troposfera). Il fronte freddo e instabile che sta arrecando l’arrivo d’aria moderatamente fredda in quota comporterà l’afflusso d’aria più fresca e umida che spazzerà via le polveri sottili provenienti dal Deserto del Sahara sollevate dalla Siria dal vento di Scirocco che, soffiando da sud-est e presentandosi sotto forma anche di Libeccio e di Garbino (sui settori pedemontani abruzzesi), ruoterà sulla rosa dei venti convogliato in senso antiorario delle aree depressionarie che hanno fatto il loro ingresso sull’Europa occidentale e meridionale. La depressione meteorologica si sposterà rapidamente insieme alla perturbazione ad essa annessa. L’aria più fresca e instabile lascerà di nuovo spazio ad ampie schiarite com’è successo per Pasqua sulle regioni del Centro e del Sud, nonché alla possibilità di intravede temporaneamente un po’ di neve o una spruzzata anche sulle nostre montagne appenniniche, solo in serata di questo Lunedì dell’Angelo, fino a quote medie sul nostro Appennino centrale abruzzese. L’instabilità atmosferica rappresenterà il cosiddetto rovescio della medaglia, il volto più stabile della Primavera per un periodo di tempo alternato a quello più stabile, mite e soleggiato, tipico della stagione in atto o attinente alla media stagionale. Le piogge, localmente anche sotto forma di rovescio o temporale, riferite a questo Lunedì dell’Angelo giungeranno anche sulle regioni centrali e centro-meridionali muovendosi anche stavolta verso le aree meridionali dei Balcani. Nel corso del pomeriggio e della tarda serata della giornata di odierna, ci sarà un aumento della nuvolosità composta da nembostrati e da nubi cumuliformi che annuncerà il passaggio della perturbazione. L’aria potrà successivamente presentarsi più pulita dalle polveri sahariane in sospensione nell’atmosfera, argomento di cui abbiamo parlato negli scorsi giorni e nei precedenti aggiornamenti meteo. La prossima settimana si prefigge essere maggiormente influenzata dal flusso zonale atlantico, tuttavia sembrano aprirsi gli spiragli per il bel tempo e le giornate caratterizzate dai primi aumenti dai connotati tardo-primaverili della colonnina di mercurio sotto forma di assaggi quasi estivi che si profilerebbero inquadrati solo dai modelli fisico-matematici di previsione per la settimana successiva. Questo inizio settimana, ossia questo lunedì, vedrà da un aumento dei valori massimi ad un abbassamento successivo e temporaneo dei valori minimi e massimi, tra oggi primo Aprile e domani 2 Aprile, quando ci sarà un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche e ancora la possibilità di un po’ di Maestrale e di Ponente sui settori occidentali e orientali. I venti in rotazione dai quadranti meridionali a quelli settentrionali diverranno successivamente più freschi o temperati occidentali e potrebbero farsi meno tesi verso il prossimo fine settimana, durante il quale assisteremo ad una metà della settimana soleggiata, seppur con il transito di un po’ di nuvolosità innocua, senza che vi siano precipitazioni intense, ma solo deboli e localizzate, all’insegna della variabilità dai settori tirrenici. Ne torneremo a parlare meglio nel prossimo aggiornamento meteo in forma scritta.

Riccardo Cicchetti