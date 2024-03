MINDFULNESS: CINQUE INCONTRI SPECIALI DEDICATI AL BENESSERE

Mens sana in corpore sano ripetevano, sovente, gli antichi ed avevano pienamente ragione! Non esiste, a mio parere, una pillola di saggezza più rispondente alla realtà.

Già, perché è ormai risaputo che il potere della mente sia straordinario: più si ragiona in positivo e più ci si sente in forma e pieni di energia. Per trarre il massimo giovamento dalla vita occorre saper sintonizzare i pensieri con le vibrazioni dell’anima, in un’armoniosa sinergia che mira a tirare fuori il meglio di se stessi. Per rendere possibile tutto questo è necessario liberarsi di ogni fardello psicologico e fisico che può intralciare rovinosamente il percorso individuale. Il proprio bagaglio esistenziale va riempito di visioni costruttive e soluzioni alternative a quelle usuali e stantie.

A tal proposito, la vulcanica Associazione “Il Guscio”, in perenne lotta contro la violenza ed in continuo fermento creativo, ha pensato di organizzare, assieme alla dinamica Associazione Culturale “Chaikhana” di Roseto degli Abruzzi, cinque incontri speciali dedicati al benessere ed alla riduzione dello stress, causa di tanti disagi interiori ed esteriori.

Di seguito, elenco tutti gli interessanti ed imperdibili appuntamenti che si terranno nei mesi di marzo ed aprile:

16 Marzo ore 16-17: Mindfulness – Principi: Teoria e pratica;

Mindfulness – Principi: Teoria e pratica; 23 Marzo ore 16-17: Fiducia e Tecniche di Bioenergetica – Teoria e pratica;

Fiducia e Tecniche di Bioenergetica – Teoria e pratica; 6 Aprile ore 16-17: Pensare bene per vivere bene – Teoria e pratica;

Pensare bene per vivere bene – Teoria e pratica; 21 Aprile ore 16-17: Tecniche di rilassamento;

Tecniche di rilassamento; 28 Aprile ore 16-17: L’importanza della comunicazione assertiva – Teoria e pratica.

Ogni evento sarà impreziosito dall’empatica e professionale presenza della psicoterapeuta Fabiola Barnabei.

Per informazioni più dettagliate non esitate a contattare i seguenti numeri:

3930344170 – Evila

3484756396 – Andreina

Non potete assolutamente mancare! Partecipate in numerosi!

( Dott.ssa Alessandra Della Quercia )