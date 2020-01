MONTESILVANO. BEFANA DEL VIGILE, RACCOLTI 10 QUINTALI DI DERRATE ALIMENTARI

Sono stati raccolti, nell’ambito della 20esima edizione della Befana del Vigile, 10 quintali di derrate alimentari. L’iniziativa di solidarietà, coordinata da Roberto Marzoli, ha visto impegnati dal 4 al 6 gennaio la polizia locale di Montesilvano, nel centro commerciale di Oasi, per raccogliere beni di prima necessità come pasta, riso, farina, acqua, olio, tonno, caffè, pelati e altri alimenti in scatola. Nei prossimi giorni il sindaco Ottavio De Martinis consegnerà con il comandante della polizia locale, Nicolino Casale gli alimenti raccolti alle mense locali e alle associazioni che ospitano persone indigenti.

“Un ringraziamento particolare alla polizia locale – dice il sindaco De Martinis – che in questi giorni ha raccolto, grazie al buon cuore dei montesilvanesi in una straordinaria gara di solidarietà, dieci quintali di alimenti. La Befana del Vigile è una iniziativa di grande pregio, di alto valore solidaristico che qualifica, ulteriormente, il nostro eccellente personale”.

Le iniziative del gruppo sportivo della polizia locale hanno avuto modo di aiutare circa 36 associazioni no-profit dislocate sul territorio locale e regionale. Spiccano maggiormente le due Partite del cuore, una nel 2001 con la Nazionale italiana dei frati Cappuccini, con l’intero incasso (all’epoca di 14 milioni e 700 mila lire) all’associazione no-profit Aremeca e l’altra, nel 2002, con la Nazionale italiana dei circensi, madrina dell’evento Ambra Orfei, che permise di raccoglire 8.700 euro, devoluti all’associazione no-profit Futuro. Nel 2010, invece, ci fu il cofinanziamento per la costruzione di un’aula scolastica nel villaggio di Kevote in Kenia, devolvendo 3.500 euro a Missione possibile, associazione che opera in Africa, con l’organizzazione di un quadrangolare Interforze.

Il 17 gennaio alle 10,30 a Palazzo Baldoni verrà presentato il Trofeo di calcio a 5 San Sebastiano 2020, il quadrangolare interforze con i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e la Polizia Locale.