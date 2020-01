Tagliacozzo. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi dell’asinello incastrato nel ghiaccio e nel fango, purtroppo la storia non è finita bene, l’animale è morto. I residenti della zona chiedono che vengano presi provvedimenti per gli animali vaganti, oltre a rappresentare un pericolo per se stessi sono un pericolo anche per gli automobilisti che percorrono la Tiburtina Valeria.

fonte: Marsica Live