MOVIMENTO 5 STELLE PESCARA: BOLLETTE PIU BASSE GRAZIE ALLE COMUNITA’ ENERGETICHE

Sabato 1 luglio alle 18,00 si svolgerà presso la sala consiliare del Comune di Pescara un importante incontro dedicato al risparmio energetico e alla nascita delle Comunità Energetiche che, nel particolare contesto di crisi economica che sta attanagliando le famiglie italiane, rappresentano la soluzione più efficace che ognuno di noi può mettere in campo per abbassare le proprie bollette energetiche. Verranno diffuse informazioni utili ai cittadini per scoprire come funzionano e come si può aderire alle Comunità Energetiche e ai Gruppi di Autoconsumo Collettivo.

“L’unione fa la forza e la semplice creazione di un gruppo di cittadini che condividono la propria energia porta al taglio della bolletta nell’ordine del 20%. – segnala il consigliere Massimo Di Renzo – Abbiamo invitato diversi esperti che ci parleranno delle tante opportunità legate alle Comunità Energetiche. Racconteremo di alcune esperienze che stanno trasformando i territori coinvolti, della nascita della prima Comunità Energetica a Pescara e di come ogni condominio può ottenere dei ristori economici grazie alla gestione condivisa dell’energia.”

Nel dettaglio saranno presenti:

Attilio D’andrea (Assessore alla Transizione Ecologica di Sulmona) che esporrà l’esperienza virtuosa di Sulmona nel passaggio dalle fonti fossili alle Comunità Energetiche.

Giovanni Caruso (Direttore Tecnico di Pescara Energia) che racconterà lo stato dell’arte della nascita della prima Comunità Energetica a Pescara e di come possono aderire i cittadini.

Franco Feliciani (Energy Manager del Comune di Pescara) che parlerà delle nuove opportunità economiche ed ambientali per i condomini attraverso l’autoconsumo collettivo.

Massimo De Maio (Professore presso la Pontificia Università Antonianum) che racconterà di come a Roma una Comunità Energetiche sia diventata uno strumento di pace e dialogo.

La creazione delle Comunità Energetiche nasce sul fortissimo impulso del Movimento 5 Stelle che ha operato ad ogni livello di rappresentanza per raggiungere questo importante risultato. Al Parlamento Europeo, grazie all’approvazione di alcuni emendamenti alla Direttiva Europea RED II presentati dall’europarlamentare Dario Tamburrano, si sono create le condizioni per permettere al Senatore Gianni Girotto di inserire un emendamento nel decreto Milleproroghe 2020 che ha reso possibile creare le Comunità Energetiche. “Anche a livello locale abbiamo dato un importante contributo. Grazie all’impulso del nostro gruppo consiliare in Regione, ed in particolare del capogruppo Taglieri, l’Abruzzo ha una legge sull’argomento e a seguito dell’approvazione di una nostra mozione in Consiglio Comunale sta nascendo la prima Comunità Energetica a Pescara.” – concludono i consiglieri Massimo Di Renzo, Erika Alessandrini e Paolo Sola – “Invitiamo tutti i cittadini a partecipare anche perché il programma dell’evento include anche un’interessante sessione di interventi dal pubblico, permettendo.