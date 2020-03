NAPOLI. IN FILA PER IL TAMPONE SPUTA ADDOSSO AD UN MEDICO E AD UN INFERMIERE

Una storia che ha dell’assurdo, soprattutto se pensiamo al periodo che stiamo vivendo, dove tantissimi sono gli appelli ad osservare le regole di condotta per affrontare il Covid-19.

All’ospedale Cotugno di Napoli, ieri una persona arrivata con stati febbrili, spazientitosi per la fila si è tolto la mascherina ed ha sputato contro un medico ed un infermiere. I due sanitari sono stati messi in quarantena e il locale dove è avvenuto l’episodio è stato evacuato e sottoposto a sanificazione.

Si tratta di un fatto gravissimo, questo soggetto che ha avuto la briullante idea di sputare contro chi sta lavorando per la nostra incolumità deve essere punito senza se e senza ma, adottando le misure previste dalla legge.

Dalle pagine de “La Repubblica”, lo sfogo del direttore generale dell’ospedale: “Ho perso un medico e un infermiere validissimi che adesso devono state in isolamento e non possono dare, come hanno fatto finora il loro prezioso contributo. Sputare addosso a una persona quando si hanno, in un momento come questo, sintomatologie e febbre, equivale a sparare, non c’è differenza”. Così, il direttore generale dell’ospedale Cotugno di Napoli Maurizio Di Mauro, ha commentato il preoccupante episodio avvenuto ieri sera nell’ospedale che dirige dove una persona con sintomi febbrili in file per fare il tampone, spazientito dall’attesa è andato in escandescenza e, dopo essersi tolto la mascherina, ha sputato addosso a una dottoressa e a un infermiere che stavano cercando di riportarlo alla calma. “Sono indignato, ci sono ragazzi che stanno dando l’anima – sottolinea Di Mauro – stamattina ho visto i neo assunti, ragazzine di 23-24 anni che forse non sanno a che cosa stanno andando incontro, pronte a dare il loro contributo in questa battaglia contro il coronavirus”.