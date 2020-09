NAZZARENO DI MATTESO SULLA SITUAZIONE DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA

Nazzareno Di Matteo, in un suo post pubblicato su Facebook, afferma che <<Sullo sport bisogna smetterla con la retorica del volontariato e di utilizzare le strutture pubbliche senza versare una lira pardon euro per l’utilizzo . Oggi abbiamo strutture sportive vecchie e in condizione pessime. Di chi è la responsabilità?ma la domanda giusta è, quali sono le proposte per avere impianti sportivi efficienti e ben gestiti? Abbiamo bisogno di un programma di ‘edilizia sportiva”come per le scuole, che punti sulla ristrutturazione ecososostenibile, con progetti cantierabili per ottenere i finanziamenti necessari. Gli impianti sportivi pubblici sono servizi a domanda individuale,chi li usa deve pagare l’affitto . Risorse che servono per evitare sprechi e mantenere efficienti gli impianti sportivi nel tempo. Perciò propongo un dibattito pubblico con i candidati Sindaco della città per discutere della situazione dell’impiantistica sportiva e quali sono le loro proposte a riguardo>>.