NON CE L’HA FATTA MICHELE MERLO, IL 28ENNE EX CANTANTE DI “ AMICI” E “X-FACTOR” COLPITO DA UNA LEUCEMIA FULMINANTE

Michele Merlo, in arte Mike Bird, cantante ex concorrente di Amici e X Factor, 28 anni, è morto nella tarda serata di ieri. Era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un’emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Lo comunicano i consulenti della famiglia in una nota. Prima del ricovero d’urgenza, secondo quanto ha denunciato la famiglia, il cantante, era stato rimandato a casa dall’ospedale di Vergato, sull’Appennino bolognese dove i sintomi che presentava da qualche giorno sono stati interpretati, a detta dei familiari, “come una banale forma virale”.