Dramma famigliare in provincia di Pescara, dove un uomo, C. C., 74 anni, è morto accoltellato, mentre la moglie 66enne è stata trasportata con un eliambulanza all’ospedale di Pescara.

Ancora non sono chiare le dinamiche della tragedia, sembrerebbe che il tutto sia scaturito a una lite in famiglia ma la dinamica è tutta da ricostruire.

I soccorsi sono stati chiamati questa mattina, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Penne e il personale del 118.